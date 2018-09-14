Порошенко и Волкер обсудили «Северный поток – 2»

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провели встречу. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Волкер и Порошенко в частности обсудили ситуацию в Донбассе. Как отмечается, «была отмечена важность продолжения санкционной политики против России».

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«Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

При этом позиции сторон по этому вопросу не указываются.

Ранее Порошенко обсудил «Северный поток — 2» с американскими конгрессменами. Пресс-служба украинского президента и тогда не стала приводить детали беседы.