Порошенко и Волкер обсудили «Северный поток – 2»
Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провели встречу. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Волкер и Порошенко в частности обсудили ситуацию в Донбассе. Как отмечается, «была отмечена важность продолжения санкционной политики против России».
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«Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.
При этом позиции сторон по этому вопросу не указываются.
Ранее Порошенко обсудил «Северный поток — 2» с американскими конгрессменами. Пресс-служба украинского президента и тогда не стала приводить детали беседы.