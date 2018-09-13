Новак призвал восстановить рабочую группу по энергетике с США

Министр энергетики Александр Новак на встрече с министром энергетики США Риком Перри заявил, что необходимо восстановить деятельность рабочей группы по энергетике в рамках российско-американской двусторонней комиссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается нашей двусторонней повестки, то одной из приоритетных задач считаю восстановление рабочей группы по энергетике двусторонней российско-американской комиссии», — сказал Новак.

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Он также добавил, что Россия и США смогут только совместными усилиями удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире.

Ранее представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс рассказала, что будут обсуждать главы российского и американского министерств энергетики Александр Новак и Рик Перри.