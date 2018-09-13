Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в России в 2018 году на 10 тыс. баррелей в сутки, до 11,49 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает RNS.

По данным МЭА, в 2017 году добыча нефти в России составила 11,36 млн баррелей в сутки.

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Отмечается, что добыча нефти в России в 2018 году может вырасти на 130 тыс. баррелей в сутки, или на 1,1%.

Ранее сообщалось, что ОПЕК в августе текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) на 115%.

Как стало известно, члены ОПЕК увеличили добычу нефти за указанный период на 0,42 млн баррелей, до 32,63 млн баррелей в сутки.