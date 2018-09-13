Новак рассказал, как торговые войны и санкции США влияют на цену на нефть

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что торговые войны и санкции США против Ирана удерживают стоимость нефти на $5-6 выше цены, отражающей реальный баланс на рынке. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

«Кроме баланса спроса и предложения на цены оказывают влияние и другие факторы, к примеру, торговые войны и санкции США в отношении Ирана. По оценке министра, это удерживает стоимость нефти на $5-6 выше цены, отражающей реальный баланс на рынке», — сказано в заявлении.

Реклама

Ранее сообщалось, что ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в России в текущем году до 11,15 млн баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, ежесуточная добыча нефти в России в третьем квартале 2018 года составит 11,3 млн баррелей, а в четвертом — 10,98 млн баррелей.