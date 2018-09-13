Официальный курс евро снизился на 88 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 87,89 коп., до 79,76 руб., курс доллара уменьшился на 93,58 коп., до 68,63 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 91 коп., составив 73,65 руб.

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Ранее сообщалось, что в совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за «подрыва территориальной целостности Украины».

Как отмечается, речь идет о продлении индивидуальных ограничительных мер в отношении физлиц и российских организаций. Санкции продолжат действовать до 15 марта 2019 года.

Уточняется, что ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.