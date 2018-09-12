Transparency поместила Россию в список не борющихся с коррупцией стран

Эксперты неправительственной международной организации Transparency International посчитали, что российские власти оказывают недостаточное противодействие коррупции. Доклад под названием «Экспорт коррупции» (Exporting Corruption) опубликован на сайте компании.

Доклад организации посвящен тому, как страны противодействуют коррупции при осуществлении международных сделок. К государствам, которые, как и Россия, не борются с коррупцией или прикладывают к этому недостаточные усилия, также отнесены Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Ирландия, Польша, Чехия, Эстония, Болгария, Дания, Турция, Словакия, Финляндия, Люксембург, Колумбия, Словения, Индия, Сингапур и Китай.

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США, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария, Норвегия и Израиль, наоборот, названы странами, которые наиболее эффективно борются с коррупцией.

По мнению составителей доклада, чтобы улучшить ситуацию с коррупцией в России, российскому МВД следует наладить взаимодействие со следственным комитетом. Также российским властям следует публиковать в открытом доступе документы по расследованию коррупционных дел, считают в организации.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал мнение о том, что в России широко распространено воровство бюджетных средств.