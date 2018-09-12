Шведские экоактивисты оспорят строительство «Северного потока — 2» в суде

Шведская организация по защите прав в области экологии ClientEarth во второй раз подала иск против строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Швеции, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление активистов.

По мнению юристов организации, документы на строительство неполные и неточные, поскольку в них не учитывается влияние газопровода на экологию Балтийского моря. В заявлении отмечается, что строительство подразумевает детонирование бомб, сохранившихся на дне моря со времен Второй мировой войны, что нанесет вред охраняемым морским млекопитающим.

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Подчеркивается, что это уже второй иск, поданный организацией против «Северного потока — 2». Ранее экоактивисты попытались оспорить строительство в суде Финляндии, хотя власти обеих стран уже одобрили строительство газопровода.

Ранее сообщалось, что посол Швеции признал невозможность остановить строительство «Северного потока — 2».