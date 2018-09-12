Орешкин назвал реальный курс рубля и поделился прогнозами

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, при текущей цене на нефть в $78 за баррель равновесный курс рубля находится на уровне 50 руб. за доллар, передает РИА «Новости».

«Если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — сказал Орешкин в кулуарах ВЭФ-2018.

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Орешкин также заявил, что не видит причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар на фоне сильного платежного баланса и умеренного внешнего долга. Министр отметил, что, хотя глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, Россия имеет достаточный запас прочности.

Ранее Орешкин рассказал о причинах ослабления курса рубля.