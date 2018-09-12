Орешкин рассказал, когда рубль начнет укрепляться
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин объяснил ослабление российской валюты оттоком капитала из страны, передает РИА «Новости».
По словам Орешкина, отток капитана всегда оказывает влияние на рынок в России.
«Как только он закончится, вся тенденция будет разворачиваться в обратную сторону, и если посмотреть вчерашний день (11.09), то рубль начал серьезно укрепляться», — заявил Орешкин.
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При этом он подчеркнул, что у страны есть «очень большая» подушка безопасности. Министр также не увидел никаких причин, по которым нужно было бы пересматривать среднесрочный и долгосрочный прогноз курса рубля.
Ранее Орешкин заявил, что на данный момент следует продавать доллары и покупать рубли.