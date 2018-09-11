Поклонская анонсировала проверки в отношении пяти депутатов

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах поручила провести проверку в отношении ряда депутатов, сообщила глава комиссии Наталья Поклонская, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что решение провести проверку в связи с возможным нарушениям закона о противодействии коррупции принято в отношении пяти депутатов.

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«Решение о проведении проверки по возможным нарушениям закона принято в отношении пяти депутатов… (из) фракции «Справедливая Россия» и «Единая Россия», — заявила Поклонская по итогам заседания комиссии.

Она намерена на этой неделе направить запросы о проверке в Генеральную прокуратуру, ФСБ России и Росфинмониторинг.

По ее словам, несколько депутатов, «возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования», в том числе за пределами России, «то есть иностранных субъектов хозяйствования — это Франция и Финляндия».

По ее словам, принято решение о том, чтобы информировать председателя Госдумы о ситуации с одним из депутатов — председателем комитета — из-за возможного факта конфликта интересов.

Она уточнила, что на заседании комитета были рассмотрены вопросы о деятельности около десяти депутатов.

Ранее в руководстве фракции «Единая Россия» заявили о намерении обсудить лишение депутата Натальи Поклонской поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции.