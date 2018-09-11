РФПИ, «Мегафон», Mail.Ru и Alibaba создают площадку в области e-commerce

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие в области социальной коммерции, говорится в совместном сообщении.

«В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России», — говорится в сообщении.

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Согласно условиям сделки, Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия. РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia и приобретет общую долю в 13% через инвестиции в капитал и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba. «МегаФон» продаст Alibaba свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia. После завершения сделки владельцами AliExpress Russia станут Alibaba (48%), «МегаФон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.

• «В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления… Деятельность СП будет осуществляться во всех сегментах электронной коммерции, в том числе в трансграничном и локальном маркетплейсах, а также собственных прямых продажах», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, российский бизнес сможет конкурировать на международном рынке.

«Альянсы между крупными игроками становятся трендом на рынке электронной коммерции. А учитывая, что это партнёрство с китайской компанией, уверен в большом потенциале сделки для укрепления российско-китайских деловых связей. В России у рынка электронной коммерции огромный потенциал. Кроме того, перед российскими производителями откроются новые возможности по выходу на новые рынки», — указал акционер USM Алишер Усманов.