Глава ТПП: российский и зарубежный бизнес готовы перейти на расчеты в нацвалютах

Практически весь российский бизнес и зарубежные партнеры готовы к постепенному переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом «Газете.Ru» сказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Я думаю, что весь бизнес, все, кто работают в сфере внешней торговли, это поддержат. Зачем нам зависеть от того, с какой ноги завтра [президент США Дональд] Трамп встанет?» — сказал он.

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Катырин подчеркнул, что любые колебания валютного курса невыгодны.

«Да, сейчас многие экспортеры получают дополнительную прибыль от падения курса рубля, но завтра он может вырасти и будет обратный процесс. Для всех лучше, чтоб при расчетах была стабильная валюта», — добавил глава ТПП.

В то же время он подчеркнул, что такой переход — процесс небыстрый, поскольку надо работать с Центробанком и с каждой отдельно взятой страной. Однако, добавил Катырин, на данный момент уже есть определенные подвижки на этом направлении с Китаем, Ираном, Индией.