В Крыму ответили Киеву на отказ от подачи воды

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Крыма не рассчитывают на возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, передает РИА «Новости».

«Мы не надеялись и не надеемся на то, что Украина благоразумно будет использовать свои водные ресурсы, в том числе и в части поставок на территорию Крыма. На сегодня Крым обеспечен собственной водой, и население не чувствует недостатка», — сказал Гемпель.

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По его словам, власти Украины со временем сами примут решение о возобновлении поставок воды в Крым, так как «от перекрытия канала пострадала и территория Украины».

Ранее представитель Порошенко заявил, что Киев не возобновит поставки воды Крыму.