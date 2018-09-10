В Норильске стартовал «Серный проект»

В Норильске дан старт реализации «Серного проекта» — крупнейшей экологической инициативе «Норникеля», направленной на кардинальное улучшение окружающей среды в регионе.

В церемонии приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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«Согласно тем планам, которые у нас есть и которые были поддержаны сначала президентом страны, а затем и закреплены в нормативных актах правительства, 2023 года — это срок, когда эта проблема будет решена, — отметил Потанин, — Реализация этого проекта позволит нам спокойно и открыто смотреть людям в глаза и гордиться тем, что сделано».

Если мы хотим развиваться, мы должны создавать нормальные условия для людей, заявил в свою очередь Сергей Меняйло.

«То, что сегодня «Норникель» реализует такой масштабный проект — это не только желание руководства компании, но и требование времени, - отметил он. — Власть и бизнес готовы к решению экологических задач, потому что эти задача непосредственно касаются наших жителей».

Реализация «Серного проекта» позволит «Норникелю» к 2023 г. улавливать 1,5-1,7 млн тонн диоксида серы в год. Из него будет производиться до 280 тыс. тонн элементной серы и до 5 млн. тонн гипса ежегодно.

«Норникель» реализует глобальную экологическую программу с 2013 года. Первый этап, который включал в себя реконфигурацию и модернизацию производственных мощностей компании, успешно завершен.

В рамках этого этапа в 2016 году был закрыт не подлежащих модернизации Никелевый завод. Для оптимизации производственного процесса была модернизирована Талнахская обогатительная фабрика (ТОФ), ее мощности были увеличены более чем на 35% — до 10, 2 млн т руды в год. Проведенная модернизация позволила увеличить содержание металла в концентрате, снизить выбросы диоксида серы. На Кольской ГМК «Норникель» отказался от обжига концентрата — теперь его брикетируют и уже затем отправляют на плавку.