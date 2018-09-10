Guardian: британские власти рассматривают визовые ограничения для состоятельных россиян

В настоящее время британское министерство внутренних дел пересматривает регламент процедуры выдачи виз, а также право на проживание в Великобритании для более чем 700 состоятельных россиян, пишет газета The Guardian.

Новые меры разрабатываются после появления подробностей в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Британии, которому подверглись бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года. Лондон обвиняет в отравлении Москву. Россия же отрицает свою причастность к данному инциденту на территории Великобритании.

Источник в британском МВД рассказал изданию, что в дальнейшем потребуются ввести ограничения на выдачу виз российским инвесторам. В частности, речь идет об подкатегории Tier 1 так называемых «инвестиционных виз». Отмечается, что визы в настоящее время пересматриваются для тех россиян, которые получили их до 5 апреля 2015 года.