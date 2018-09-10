Доллар обновил максимум с марта 2016 года

Курс американской валюты обновил максимум с марта 2016 года и достиг 70,16 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что в настоящее время рубль начинает корректироваться по отношению к доллару: курс доллара расчетами «завтра» уменьшился на 3 копейки и достиг показателя в 69,88 рубля. При этом курс евро снизился на 16 копеек до показателя до 80,64 рубля.

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Ранее российский министр финансов Антон Силуанов объяснил непредсказуемый курс рубля.