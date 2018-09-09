Белоруссия отказалась от совместной программы с МВФ

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что правительство страны решило отказаться от совместной программы с Международным валютным фондом (МВФ), подразумевающей выделение кредитов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, программа касалась структурных реформ в Белоруссии. О ключевых моментах стороны договорились, однако МВФ настаивал на более сжатых сроках выполнения, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такой шаг станет «шоком для населения».

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«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», — сказал Ермолович.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового российского торгпреда в Белоруссии.