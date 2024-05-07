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На Кубани между диваном и батареей нашли обездвиженного ребенка с ожогами

В Краснодарском крае в доме между диваном и батареей обнаружили ребенка

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после того, как в доме нашли годовалого ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в хуторе Зиссермановском, на Сибирской улице. По словам собеседника, на коже мальчика были ожоги. Сам обездвиженный ребенок находился между диваном и батареей. Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Известно, что мальчик жил вместе с матерью. Женщина воспитывала младшего члена семьи одна. Информация о том, где она находилась в момент инцидента, отсутствует.

До этого в Архангельске школьница родила в туалете торгового центра. По версии правоохранителей, после этого она записала видео из кабинки для подруги и отправилась вместе со своим возлюбленным в лес, где завернула новорожденного в футболку и выбросила.

Ролик девушка отправила знакомой. Увидев его, россиянка сообщила в полицию. В отношении молодой матери возбудили уголовное дело.

Ранее младенец впал в кому из-за разбавленного вином детского питания.

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