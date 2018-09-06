ЦБ прекратил деятельность временной администрации Промсвязьбанка

Деятельность временной администрации Промсвязьбанка прекращена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

«С 6 сентября 2018 года ООО «УК ФКБС» прекращено исполнение функции временной администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк» (Москва), в связи с формированием органов управления банка», — говорится в заявлении.

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Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что власти определили механизм передачи банками активов оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк.

Он подчеркнул, что целью является передача Промсвязьбанку ровно столько капитала, сколько потребуется для того, чтобы банк поставил его на баланс, не привлекая собственный капитал.