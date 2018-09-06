Орешкин вспомнил анекдот про Брежнева, отвечая на вопрос о курсе рубля

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин вспомнил об анекдоте про Брежнева, когда отвечал на вопрос о курсе рубля. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Министр отметил, что не стоит причислять российскую валюту к числу слабых. Он подчеркнул, что российские показатели нельзя сравнивать с ситуацией в Аргентине, в Турции или в ЮАР.

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«Это как в анекдоте: когда Брежнев бежит кросс и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля: пятый с конца из шести валют», — сказал Орешкин.

Министр также сообщил, что Минэкономразвития не ожидает серьезного ослабления рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 11,62 коп., до 79,13 руб., курс доллара увеличился на 18,91 коп., до 68,46 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 15,63 коп., составив 73,26 руб.