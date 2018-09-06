В ЦБ заявили о завершении этапа массированного отзыва лицензий у банков

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что массированный этап отзыва лицензий в российском банковском секторе завершается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Массированный этап отзыва лицензий потихоньку завершается, мы подходим к этапу завершения финансового оздоровления банковского сектора», — сказал Поздышев.

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Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что у российской банковской системы две «родовых травмы».

По словам зампреда ЦБ, второй «родовой травмой» являются невыстроенные институты корпоративного управления.

По словам главы Банка России Эльвира Набиуллина, основной объем недобросовестных банков после очистки банковской системы с рынка выведен.