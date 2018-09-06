В ЦБ рассказали об условиях возобновления закупок валюты для Минфина

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин заявил, что Центробанк может возобновить закупки валюты для Минфина, если в течение сентября будет наблюдаться снижение волатильности на глобальных рынках. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если в течение сентября будет наблюдаться снижение волатильности и в российском рынке, и, в первую очередь, на глобальных рынках, до уровней, которые наблюдались до августовского эпизода, то соответственно, покупки, наверное, будут возобновлены», — сказал Заботкин.

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Он отметил, что покупки валюты были остановлены до конца сентября.

Ранее сообщалось, что Минфин закупит валюту в период с 7 сентября по 4 октября на 426,9 млрд руб.