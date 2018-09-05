Делегация КНДР посетит ВЭФ во Владивостоке

Заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов сообщил, что представительная делегация из Северной Кореи посетит предстоящий Восточный экономический форум (ВЭФ), передает РИА «Новости».

Данное заявление замглавы МИД сделал в ходе торжественного приема по случаю 70-летия со дня основания КНДР.

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«Буквально через несколько дней во Владивостоке откроется четвертый Восточной экономический форум и мы будем очень рады видеть на этом форуме представительную делегацию КНДР», — сказал Моргулов.

По мнению замминистра, Россия видит потенциал взаимовыгодной кооперации с Северной Кореей, особенно на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков перечислил страны-участницы ВЭФ.