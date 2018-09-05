«Роснефть» объявила UBS независимым агентом по выкупу акций

В соответствии с принятым решением совета директоров об одобрении программы приобретения акций «Роснефти» на открытом рынке НК назначила банк UBS в качестве независимого агента, который будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании

Утвержденная советом директоров Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

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«Привлечение в качестве агента одного из ведущих международных финансовых институтов обеспечит высокие стандарты прозрачности Программы, ее строгое соответствие одобренным советом директоров параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным нормам», — говорится в пресс-релизе НК.

«Сама «Роснефть» и аналитики считают эти акции недооцененными на российском рынке, и обратный выкуп акций будет способствовать дальнейшему росту бумаг», — отметил старший аналитик БКС Сергей Суверов.

«Недавно в UBS появилось новое руководство, которое имеет большой опыт работы с российскими компаниями, ну и, наконец, у UBS достаточно большой опыт взаимодействия непосредственно с «Роснефтью»», — оценил эксперт выбор банка.