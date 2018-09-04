В ПФР назвали причину дефицита в проекте бюджета фонда

Прогноз дефицита бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год носит технический характер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Дефицит 23 млрд руб. в части бюджета, связанной с формированием пенсионных накоплений, носит технический характер и, по сути, дефицитом бюджета ПФР не является», — заявили в ПФР.

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Также в фонде пояснили, что превышение расходов над доходами на указанную сумму объясняется переводом гражданами своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России, связанный с формированием накопительной пенсии, в 2019 году может составить более 23 млрд руб.