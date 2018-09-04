Более 80% российских бизнесменов готовы продать активы

Согласно исследованию консалтинговой компании EY, более 80% российских компаний готовы продать свои активы, передает РИА «Новости».

Сообщается, что это происходит из-за неэффективности активов и факторов риска.

«84% российских респондентов заявляют о том, что у них есть активы, от которых они готовы отказаться в связи с неэффективностью или выявлением того или иного фактора риска», — говорится в исследовании.

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Рассматривая основные риски, угрожающие развитию, российские респонденты обращают меньше внимания на изменение торговой политики, волатильность курса и происходящую цифровою трансформацию, тогда как основное беспокойство вызывает геополитическая напряженность (55% опрошенных).

При этом наибольшей угрозой для заключения сделок в течение ближайших двенадцати месяцев станет нехватка высококачественных активов

Отмечается, что 73% опрошенных считают, что ситуация на отечественном рынке слияний и поглощений в ближайшие двенадцать месяцев улучшится, что существенно превышает результаты опроса годом и полугодом ранее, когда на улучшение надеялись 51% и 54% соответственно.