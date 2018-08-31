Медведев поручил увеличить пособие по безработице людям предпенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста необходимо увеличить с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для этой категории граждан необходимо увеличить максимальный размер пособия по безработице уже с 1 января следующего года. Также необходимо предусмотреть в законодательстве право работников предпенсионного возраста получить два дня, оплаченных работодателем, для того, чтобы пройти диспансеризацию», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.