Роспотребнадзор сообщил о снижении качества импортной продукции

Роспотребнадзор выявил ухудшение качества импортной продукции за последние 10 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как стало известно, ведомство изъяло из оборота за указанный период в три раза больше «некондиционных» импортных товаров.

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«Если в 2007 году зарубежная продукция составляла всего 10% от общего объема брака, то в 2017 году количество импортных товаров достигло 35%. Представители службы связывают это с утверждением в России более жестких, чем в международных стандартах стран Европы и Америки, нормативов по безопасности пищевой продукции», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку импортных плодов и ягод.