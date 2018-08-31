ВЦИОМ подсчитал траты родителей на подготовку ребенка к школе

Родители в России в среднем потратили на подготовку ребенка к школе в этом году 21 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

Так, средние расходы на одного школьника в этом году составили 21 тыс. 135 руб. При этом чуть более 10 тыс. руб. приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. На рюкзак, письменные принадлежности и учебно-методические материалы в среднем пришлось почти 2,5 тыс. руб.

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Согласно результатам исследования, 67% родителей считают, что именно школьную форму нужно приобретать за свой счет. Кроме того, 33% участников опроса отметили, что за свой счет нужно покупать подарки учителям.

Опрос проводился 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.