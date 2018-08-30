Песков назвал рейтинг Forbes о самых влиятельных россиянах весьма странным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг влиятельных россиян журнала Forbes непонятен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина (президента России Владимир Путин – «Газета.Ru») на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что российский Forbes представил топ-100 самых влиятельных россиян.

Первое место занял президент России Владимир Путин. Издание отмечает, что это произошло «автоматически», так как Путин занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В первую пятерку вошли предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.