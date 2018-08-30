Миллер ожидает начало поставок газа из России в Китай в декабре 2019 года

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что нет никаких сомнений в том, что поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 20 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте компании.

«До начала поставок газа в Китай остается чуть больше года. И нет никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу», — сказал Миллер.

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В июле текущего года сообщалось, что «Газпром» построил 1954 километра газопровода «Сила Сибири», что приравнивается к 90,5% его линейной части.

Уточняется, что газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири».