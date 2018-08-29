Суд в Нидерландах арестовал принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока»

Суд в Амстердаме арестовал акции Blue Stream Pipeline Company, принадлежащие «Газпрому», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет компании по МСФО за первое полугодие 2018 года.

Blue Stream Pipeline Company — совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, являющееся оператором морского участка газопровода «Голубой поток». Также суд наложил арест на долг компании перед «Газпромом». Отмечается, что это было сделано в рамках взыскания $2,56 млрд по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» в арбитраже Стокгольма.

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Судебное решение было вынесено 30 мая. Об арестах других активов в отчете не говорится.

Ранее стало известно, что «Газпром» направил ответ по иску «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.