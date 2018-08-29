Вице-президент Новолипецкого металлургического комбината покончил с собой

Вице-президент группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Де Куман покончил с собой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, это было самоубийство», — сказал он.

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По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Ранее в компании подчеркнули, что не станут комментировать подробности трагедии до установления всех обстоятельств.

Бруно Чарльз Де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам в июне 2017 года. Он занимался разработкой инновационных видов продукции, совершенствованием процессов производства, а также координировал деятельность исследовательских центров производственных площадок группы.