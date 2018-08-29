Путин рассказал о других вариантах развития пенсионной системы без повышения возраста
Президент России Владимир Путин рассказал об альтернативных вариантах повышению пенсионного возраста, которые рассматривались российскими властями.
Об этом он заявил в своем телеобращении к гражданам России.
По словам Путина, все возможные альтернативные сценарии были тщательным образом изучены и просчитаны.
Президент отметил, что оказалось, что эти варианты ничего кардинально не решают, а в некоторых случаях даже несут «разрушительные последствия».
В том числе, среди таких вариантов Путин отметил продажу госсобственности и повышение налогов, а также введение дополнительной нагрузки на бизнес.
В среду, 29 августа, российский президент выступает с телеобращением, в котором обещал детально сформулировать свою позицию по пенсионной реформе
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.