Путин рассказал о других вариантах развития пенсионной системы без повышения возраста

Президент России Владимир Путин рассказал об альтернативных вариантах повышению пенсионного возраста, которые рассматривались российскими властями.

Об этом он заявил в своем телеобращении к гражданам России.

По словам Путина, все возможные альтернативные сценарии были тщательным образом изучены и просчитаны.

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Президент отметил, что оказалось, что эти варианты ничего кардинально не решают, а в некоторых случаях даже несут «разрушительные последствия».

В том числе, среди таких вариантов Путин отметил продажу госсобственности и повышение налогов, а также введение дополнительной нагрузки на бизнес.

В среду, 29 августа, российский президент выступает с телеобращением, в котором обещал детально сформулировать свою позицию по пенсионной реформе

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.