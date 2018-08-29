Путин поручил изучить предложения оппозиции по пенсии
Президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения, посвященного изменениям в пенсионной системе, сообщил, что дал правительству поручение изучить предложения оппозиции по данному вопросу.
«Оппозиционные силы будут использовать текущую ситуацию для укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки в любом демократическом обществе», — отметил Путин.
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Вместе с этим, президент подчеркнул, что поручил правительству изучить все поступающие по данной теме предложения, в том числе — и от оппозиции.
«Для власти проще — ничего не менять», — добавил глава государства.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.
Ранее сообщалось, что Путин предложил увеличить в два раза пособие по безработице для пожилых людей.