Путин заявил о самом низком уровне безработицы в России

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Президент России Владимир Путин во время телеобращения заявил, что на данный момент в России самый низкий уровень безработицы с 1991 года.

«Мы преодолели серьезные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Сейчас уровень безработицы в России самый низкий начиная с 1991 года», — сказал Путин.

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Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Она также подчеркнула, что ведомство просчитало возможные финансовые затраты на проведение референдума.