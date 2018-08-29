Путин заявил о самом низком уровне безработицы в России
Президент России Владимир Путин во время телеобращения заявил, что на данный момент в России самый низкий уровень безработицы с 1991 года.
«Мы преодолели серьезные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Сейчас уровень безработицы в России самый низкий начиная с 1991 года», — сказал Путин.
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Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.
Она также подчеркнула, что ведомство просчитало возможные финансовые затраты на проведение референдума.