Путин в полдень обратится к россиянам по поводу пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к российским гражданам по поводу пенсионной реформы в 12.00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, телекомпании отвели на выступление президента 35 минут.

Путин заявлял, что внимательно следит за дискуссией в обществе и добавил, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, так как эта тема крайне чувствительна.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин решил обратиться к россиянам из-за важности темы, а не из-за беспокойства о своем рейтинге.

Днем ранее президент России пообещал, что сформулирует собственную позицию по поводу пенсионной реформы и выступит с соответствующим заявлением в ближайшее время.

Газета.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения Путина.