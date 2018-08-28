Песков назвал время обращения Путина по пенсионной реформе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телеобращение главы государства Владимира Путина по пенсионной реформе выйдет в эфир в 12.00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявление президента состоится в среду, 29 августа, в 12:00 мск.

Реклама

Ранее сообщалось, что Песков анонсировал обращение Путина по пенсионной реформе.

Также стало известно, что Путин пообещал сформулировать позицию по пенсионным изменениям в ближайшее время.

По его словам, российским властям нельзя действовать механически при принятии решения об изменениях в пенсионной системе.