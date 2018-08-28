Трамп рассказал о «тупых» торговых сделках США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона теряет более $800 млрд в год из-за «тупых» торговых сделок.

«Я смеюсь над сенаторами и другими, кто говорит о том, насколько хороша свободная торговля для США. Они не упоминают о том, что мы теряем рабочие места и более $800 млрд в год из-за действительно тупых торговых сделок», — написал Трамп в твиттере.

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Ранее сообщалось, что Китай обратился с иском в ВТО в связи с введением США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров.

Как отмечается, Китай подал иск из-за введения американских пошлин на китайские товары объемом в $16 млрд.