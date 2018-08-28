Путин пообещал сформулировать позицию по пенсионным изменениям в ближайшее время

Президент России Владимир Путин заявил, что он сформулирует собственную позицию по пенсионным изменениям в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал Путин.

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Также глава государства добавил, что российским властям нельзя действовать механически при принятии решения об изменениях в пенсионной системе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность заявления главы государства по пенсионной реформе.

Как стало известно, законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный на рассмотрение Госдумы, не имеет обратной силы и не затронет россиян, уже вышедших на пенсию.

Согласно документу, все жители России, уже получающие страховую пенсию по старости, продолжат ее получать – по линиям Пенсионного фонда России и силовых ведомств это около 46,5 млн человек. Также продолжится начисление всех пенсионных и социальных выплат в соответствии с уже приобретенными льготами и правами.