«Нафтогаз» оценил потери Украины от прекращения транзита российского газа

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что потери Украины от прекращения транзита российского газа через украинскую территорию достигнут более 3% ВВП. Об этом сообщает УНН.

«Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы (от газа в ЕС – «Газета.Ru»). Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию — это фактически оставить Украину без возможности финансировать оборону», — сказал Витренко.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что «Северный поток — 2» не сделает немецкую сторону зависимой от России.