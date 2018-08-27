Официальный курс евро снизился на 18 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 18,03 коп., до 78,22 руб., курс доллара уменьшился на 39,48 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 коп., составив 72,27 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,35% и составил 2287,7 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1072,47 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,17%, до $76 за баррель.

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