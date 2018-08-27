В Европе приступили к работе над предложениями по независимым от SWIFT системам

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что работа над предложениями о создании независимых платежных систем в Европе уже начата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Европа должна укреплять автономию в экономической и финансовой политике.

«Это будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о (…) платежных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, создании европейского валютного фонда», — сказал Маас.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ рассматривает возможность подключения нерезидентов к российскому аналогу системы обмена информацией о финансовых транзакциях SWIFT.