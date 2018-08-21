Минфин США: мы добиваемся вывода Дерипаски из владельцев «Русала»

Представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли в ходе своего выступления на слушаниях в сенате заявил, что американское руководство не планирует снимать санкции с российского «Русала» и будут добиваться полного вывода бизнесмена Олега Дерипаски из руководства компании, передает РИА «Новости».

«Сенатор, мне неизвестно о каких-либо намерениях, я цитирую: «заключить сделку» с «Русалом», но мы добиваемся окончательного вывода Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц «Русала» и En+», — сказал Биллингсли.

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Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, появившиеся в СМИ, о возможном ослаблении санкционного режима в отношении российской компании. По его словам, в США далеки от того, чтобы снижать санкционное давление.

Ранее сообщалось, что «Русал» прокомментировал консервацию своего завода в Карелии.