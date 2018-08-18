WSJ: США могут ввести санкции против «Северного потока-2» в ближайшее время
В США почти готов новый пакет санкций против компаний, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
В настоящее время проект санкций проходит процесс обсуждения.
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По данным издания, санкции могут быть введены в течение нескольких недель.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток-2» является экономическим проектом, который не закрывает возможность транзита газа из России через Украину.