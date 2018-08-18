Путин: «Северный поток-2» не закрывает транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин в ходе своих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток-2» является экономическим проектом, который не закрывает возможность транзита газа из России через Украину, передает РИА «Новости».

«Хочу в этой связи отметить и еще раз подчеркнуть: «Северный поток-2» - это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию Украины», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что реализация проекта нового магистрального газопровода «Северный поток-2», работа над которым ведется совместно с партнерами из Германии, даст возможность улучшить газотранспортную систему Европы, разделить маршруты поставок и уменьшить транзитные риски, удовлетворив растущий спрос экономики Европы.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что при реализации «Северного потока-2» Украина должна остаться транзитером газа.