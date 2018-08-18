Мадуро объявил стоимость венесуэльской криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что одна единица национальной криптовалюты «петро» будет стоить около $60. Об этом сообщает TeleSUR.

По его словам, один «петро» будет стоить примерно $60, или 3,6 тысячи новых боливаров.

Он также добавил, что минимальная зарплата в Венесуэле составит половину «петро».

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Мадуро подчеркнул, что НДС в стране вырос с 12 до 16%.

Ранее Мадуро заявил, что деноминированная версия национальной валюты, боливара, будет связана с национальной криптовалютой «петро».