Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ-», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства.

По итогам пересмотра агентство дало позитивный прогноз. Также отмечается, что экономика страны хорошо справилась с очередным раундом санкций США.

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«Российская экономика хорошо справилась с новым раундом санкций США, объявленных в апреле, несмотря на изначальное непостоянство», — отмечается в материалах Fitch.

Также ожидается, что рост ВВП России достигнет 1,8% в 2018 году, а затем замедлится до 1,5% в 2019 году.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-».