Володин заявил о необходимости поднять пенсии до 20-25 тысяч рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие годы необходимо увеличить размер пенсий в России до 20-25 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Володин провел рабочее совещание по подготовке парламентско-общественных слушаний.

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — заявил Володин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые.