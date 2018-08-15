Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США

Турция ввела дополнительные пошлины на ряд товаров из США, передает РИА «Новости».

Уточняется, что пошлины коснулись таких товаров, как автомобили и табачные изделия.

Ранее в США объявили о двукратном повышении пошли на сталь и алюминий из Турции. После этого турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что американская сторона нанесла «удар в спину» своим турецким партнерам.

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа собрала после введенных пошлин на сталь и алюминий более $1,4 млрд менее чем за пять месяцев.